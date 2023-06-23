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23 июн 2023

Американские блогеры сделали Tesla дальнобойнее

Американские блогеры сделали Tesla дальнобойнее

Далеко не каждый электрокар может похвастать хорошим запасом хода, а вот Tesla Model S – может! Максимальный пробег составляет 1600 километров, правда, для этого автомобиль пришлось превратить в гибрид

Американский видеоблогер Мэтт Микка устал тратить время на зарядку своего электромобиля. Он решил установить в багажник Теслы ДВС, чтобы он пополнял запас энергии в батарее на ходу. Выбор пал на небольшой турбодизель. Причем все необходимые компоненты, кроме самого мотора, изобретатель создал сам.

Сама Tesla не собирается выпускать гибриды. К слову, с выпуском новых электрокаров тоже есть проблема – компания до сих пор не сделала пикап Cybertruck и тягач Semi – серийными моделями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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