Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2026

Tesla представила семиместную Model Y L не для китайского рынка

Tesla представила семиместную Model Y L не для китайского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla объявила о выходе удлиненной версии Model Y L для рынка США. Модель почти год была доступна исключительно покупателям в Китае. Главной особенностью новинки стал увеличенный салон с полноценным третьим рядом сидений

На старте продаж кроссовер предложат только в исполнении Premium Long Wheelbase All Wheel Drive Launch Series стоимостью от 61 990 долларов (4,8 млн рублей). Для сравнения, стандартная Model Y AWD оценивается в 41 990 (3,3 млн рублей).

Модель стала длиннее на 185 мм, а колесная база увеличилась на 150 мм. Сообщается, что пространство для ног пассажиров выросло с 655 до 785 мм. Вместительность багажника также увеличилась. При сложенных сиденьях объем достигает 2400 литров. С поднятым вторым рядом он составляет 1076 литров, а за третьим рядом остается 419 литров.

В список оснащения вошли новые передние кресла с регулируемыми подголовниками и боковой поддержкой, раздельные сиденья второго ряда с подогревом, вентиляцией и электроприводом подлокотников, электропривод третьего ряда, аудиосистема с 18 динамиками, семь портов USB-C, подписка Full Self Driving (автопилот) сроком на 12 месяцев и функция Vehicle to Load для питания внешних устройств.

Силовая установка осталась прежней (либо один электромотор на 260 л.с., либо с двумя электродвигателями суммарной мощностью 514 л.с.), но запас хода слегка сократился до 523 км. При этом разгон до «сотни» занимает 4,4 секунды против 4,6 секунды у обычной версии Premium AWD.

При написании новости использовалась информация:
Caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla пришлось «отказаться» от автопилота Full Self Driving в Китае

26 мая 2026

Tesla отправила Model S и Model X в историю ради гуманоидных роботов Optimus

12 мая 2026
Tesla Roadster

Tesla оставит ручное управление только модели Roadster

27 апреля 2026

Tesla представила финальные версии Model S и Model X

14 апреля 2026

Илон Маск намекнул на новую флагманскую модель Tesla

31 марта 2026
Tesla Model 3

Tesla опровергла слухи о бюджетной Model 3 для Китая

30 марта 2026

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод
Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 0 3