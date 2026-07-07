Tesla представила семиместную Model Y L не для китайского рынка

Компания Tesla объявила о выходе удлиненной версии Model Y L для рынка США. Модель почти год была доступна исключительно покупателям в Китае. Главной особенностью новинки стал увеличенный салон с полноценным третьим рядом сидений

На старте продаж кроссовер предложат только в исполнении Premium Long Wheelbase All Wheel Drive Launch Series стоимостью от 61 990 долларов (4,8 млн рублей). Для сравнения, стандартная Model Y AWD оценивается в 41 990 (3,3 млн рублей).

Модель стала длиннее на 185 мм, а колесная база увеличилась на 150 мм. Сообщается, что пространство для ног пассажиров выросло с 655 до 785 мм. Вместительность багажника также увеличилась. При сложенных сиденьях объем достигает 2400 литров. С поднятым вторым рядом он составляет 1076 литров, а за третьим рядом остается 419 литров.

В список оснащения вошли новые передние кресла с регулируемыми подголовниками и боковой поддержкой, раздельные сиденья второго ряда с подогревом, вентиляцией и электроприводом подлокотников, электропривод третьего ряда, аудиосистема с 18 динамиками, семь портов USB-C, подписка Full Self Driving (автопилот) сроком на 12 месяцев и функция Vehicle to Load для питания внешних устройств.

Силовая установка осталась прежней (либо один электромотор на 260 л.с., либо с двумя электродвигателями суммарной мощностью 514 л.с.), но запас хода слегка сократился до 523 км. При этом разгон до «сотни» занимает 4,4 секунды против 4,6 секунды у обычной версии Premium AWD.