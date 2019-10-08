Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2019

Автомобили Tesla превращаются в цирк

Автомобили Tesla превращаются в цирк
Автор фото: фирма-производитель

Безопасность превыше всего - это аксиома и особенно она должна соблюдаться в отношении электромобилей. Дело в том, что многие страны строго регламентируют оборудование электромобилей специальными звуковыми имитаторами, дабы участники движения и пешеходы могли их попросту услышать. Только даже в таком серьезном вопросе, найдется юморист, который превратит все в стеб

Речь идет, конечно же,  о, всеми любимой, компании Tesla, которая объявила об очередном обновлении программного обеспечения электромобилей марки. После загрузки нового софта владельцы смогут сами выбирать, как будет звучать их машина для окружающих, в том числе из самых неожиданных вариантов.

Итак, звуки для автомобиля можно подобрать на любой вкус. Хочешь обычный звук двигателя - пожалуйста, спортивный автомобиль - легко! Даже если человеку захочется выделиться, то он может  превратить автомобильный «голос» в цокот копыт или блеяние козла. Если же «Теслой» управляет дзен-буддист, то для таких случаев машина может впасть в нирвану и зазвучать шумом ветра.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Сами не справляемся Tesla купила еще одного производителя батарей.

07 октября 2019

Спой Tesla, не стыдись

30 сентября 2019
Tesla Roadster 2020

Электрокары Tesla отправятся на пересадку сердца

13 сентября 2019
Tesla Model S

Tesla будет бить рекорды

12 сентября 2019
Tesla Roadster 2020

Tesla хочет закупать батареи LG

27 августа 2019
Tesla Roadster

Tesla Roadster захватывает Марс

19 августа 2019

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50, Volvo XC60 - сравнительный тест. стычка философий: инновационный infiniti qx50 2019 против «традиционалиста» volvo xc60 2018 Сравнительный тест
07 октября 2019

Infiniti QX50, Volvo XC60
"Стычка философий: инновационный Infiniti QX50 против «традиционалиста» Volvo XC60"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 вид спереди
Тест драйв
04 октября 2019

Volvo XC90
"Куда можно забраться на обновленном Volvo XC90"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 вид спереди
Тест драйв
03 октября 2019

Lada Xray Cross
"Как новая трансмиссия изменила Lada XRAY Cross"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus 2019 вид спереди
Тест драйв
01 октября 2019

Changan CS35 Plus
"Что общего у Changan CS35 Plus с боксером-профессионалом"

Написано новостей:

2 4 3 8 6