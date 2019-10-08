Автомобили Tesla превращаются в цирк

Безопасность превыше всего - это аксиома и особенно она должна соблюдаться в отношении электромобилей. Дело в том, что многие страны строго регламентируют оборудование электромобилей специальными звуковыми имитаторами, дабы участники движения и пешеходы могли их попросту услышать. Только даже в таком серьезном вопросе, найдется юморист, который превратит все в стеб

Речь идет, конечно же, о, всеми любимой, компании Tesla, которая объявила об очередном обновлении программного обеспечения электромобилей марки. После загрузки нового софта владельцы смогут сами выбирать, как будет звучать их машина для окружающих, в том числе из самых неожиданных вариантов.

Итак, звуки для автомобиля можно подобрать на любой вкус. Хочешь обычный звук двигателя - пожалуйста, спортивный автомобиль - легко! Даже если человеку захочется выделиться, то он может превратить автомобильный «голос» в цокот копыт или блеяние козла. Если же «Теслой» управляет дзен-буддист, то для таких случаев машина может впасть в нирвану и зазвучать шумом ветра.