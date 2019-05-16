Автомобилям Tesla обновят прошивку из-за пожаров

Последние случаи самопроизвольного возгорания электромобилей Tesla, произошедшие в Шанхае и Гонконге, заставили производителя инициировать собственное расследование и провести некоторые технические работы.

Компания Tesla, утверждая, что главным приоритетом производителя остается безопасность пассажиров, объявила о выпуске новой прошивки для Model S и Model X. Известно, что новый софт содержит отредактированные настройки для процесса зарядки батарей и управления процессом охлаждения блока аккумуляторов.

Обновление софта уже доступно и будет распространяться "по воздуху". В тоже время новую прошивку не следует считать панацеей, а лишь превентивной мерой, так как причины последних пожаров Tesla еще не выяснила. К примеру, самопроизвольное возгорание Tesla Model S, случившееся в конце апреля на одной из подземных парковок Шанхая, расследует специально собранная команда специалистов, но результаты их работы пока не объявлены.