Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2017

Глава Tesla подтвердил создание пикапа

Глава Tesla подтвердил создание пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Пикап в США это не только утилитарное транспортное средство для перевозки груза, но и культ. Да и самой продаваемой моделью в Северной Америке на протяжении остается именно пикап, Ford F-Series.

Еще одним культом в США постепенно становятся электромобили Tesla. Естественно, американцы хотят и электрический пикап, поэтому постоянно задают этот вопрос главе компании Илону Маску. И вот он, наконец, обозначил хотя бы предварительные сроки появления такой машины.

«Я обещаю, что мы сделаем пикап сразу после крососвера Model Y. Я уже почти пять лет держу в голове детали дизайна и технических решений для него. Я просто безумно хочу создать такую машину», — написал Маск в своем твиттере. Он отметил, что пикап будет близок по размерам к Ford F150, но, скорее всего, будет чуть больше него, чтобы занять лидирующую позицию по этому показателю.

Презентация кроссовера Model Y намечена на 2019 год. Правда, Tesla славится срывом сроков по запуску новых моделей в производство, потому с уверенностью сказать когда появится и кроссовер, и пикап не может никто, включая и самого Маска.

На скетче с презентации седельного тягача Tesla Semi и в нашем материале приведен большой пикап, вернее грузовик, в кузов которого поместился обычный пикап. Так что не исключено, что у Tesla появится еще и электрический среднетоннажник.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Semi

Tesla получила два крупных заказа на свой грузовик

21 декабря 2017
Tesla Semi

Tesla собрала более тысячи заказов на свой электрический грузовик

13 декабря 2017
Tesla Model S

Рассекречен облик универсала на базе Tesla Model S

12 декабря 2017
Tesla Semi

Tesla назвала цену на свой электрический грузовик

24 ноября 2017
Tesla

Tesla теряет 8000 долларов каждую минуту

23 ноября 2017
Tesla Roadster

Tesla показала самый динамичный автомобиль в мире

20 ноября 2017

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 2 0