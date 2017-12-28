Пикап в США это не только утилитарное транспортное средство для перевозки груза, но и культ. Да и самой продаваемой моделью в Северной Америке на протяжении остается именно пикап, Ford F-Series.

Еще одним культом в США постепенно становятся электромобили Tesla. Естественно, американцы хотят и электрический пикап, поэтому постоянно задают этот вопрос главе компании Илону Маску. И вот он, наконец, обозначил хотя бы предварительные сроки появления такой машины.

«Я обещаю, что мы сделаем пикап сразу после крососвера Model Y. Я уже почти пять лет держу в голове детали дизайна и технических решений для него. Я просто безумно хочу создать такую машину», — написал Маск в своем твиттере. Он отметил, что пикап будет близок по размерам к Ford F150, но, скорее всего, будет чуть больше него, чтобы занять лидирующую позицию по этому показателю.

Презентация кроссовера Model Y намечена на 2019 год. Правда, Tesla славится срывом сроков по запуску новых моделей в производство, потому с уверенностью сказать когда появится и кроссовер, и пикап не может никто, включая и самого Маска.

На скетче с презентации седельного тягача Tesla Semi и в нашем материале приведен большой пикап, вернее грузовик, в кузов которого поместился обычный пикап. Так что не исключено, что у Tesla появится еще и электрический среднетоннажник.

