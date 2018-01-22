Ближневосточная компания Bee’ah из ОАЗ разместила заказ на 50 электрических седельных тягачей Tesla Semi. Это первый заказ на данную модель, который поступил из этого региона.

Интересно, что Bee’ah занимается транспортировкой и утилизацией отходов, то есть по сути, грузовики Tesla будут использоваться в качестве мусоровозов. При этом, заказ Bee’ah третий по величине: ранее 150 тягачей заказала USP, еще 100 Tesla Semi заказала PepsiCo. В Bee’ah говорят, что в ближайшие годы полностью переведут весь свой парк транспортных средств на электротягу.

Прототип электрического седельного тягача Tesla Semi был представлен в ноябре прошлого года. Машина будет выпускаться с 2019 года в двух версиях, с запасом хода 300 миль (482 километра) и 500 миль (805 километров). Стоимость грузовика составляет минимум 150 тысяч долларов. Причем в случае заказа необходимо внести депозит в размере 20 тысяч долларов. К сегодняшнему дню у Tesla боле 1200 заказов на Semi.

Кроме электрической силовой установки Semi отличается наличием системы полностью автономного вождения. На первых грузовиках она будет деактивирована из-за отсутствия законодательных норм, но Tesla обещает включить весь ее функционал сразу как автопилот будет узаконен.