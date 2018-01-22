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22 янв 2018

Грузовики Tesla будут возить мусор на Ближнем Востоке

Грузовики Tesla будут возить мусор на Ближнем Востоке
Автор фото: фирма-производитель

Ближневосточная компания Bee’ah из ОАЗ разместила заказ на 50 электрических седельных тягачей Tesla Semi. Это первый заказ на данную модель, который поступил из этого региона.

Интересно, что Bee’ah занимается транспортировкой и утилизацией отходов, то есть по сути, грузовики Tesla будут использоваться в качестве мусоровозов. При этом, заказ Bee’ah третий по величине: ранее 150 тягачей заказала USP, еще 100 Tesla Semi заказала PepsiCo. В Bee’ah говорят, что в ближайшие годы полностью переведут весь свой парк транспортных средств на электротягу.

Прототип электрического седельного тягача Tesla Semi был представлен в ноябре прошлого года. Машина будет выпускаться с 2019 года в двух версиях, с запасом хода 300 миль (482 километра) и 500 миль (805 километров). Стоимость грузовика составляет минимум 150 тысяч долларов. Причем в случае заказа необходимо внести депозит в размере 20 тысяч долларов. К сегодняшнему дню у Tesla боле 1200 заказов на Semi.

Кроме электрической силовой установки Semi отличается наличием системы полностью автономного вождения. На первых грузовиках она будет деактивирована из-за отсутствия законодательных норм, но Tesla обещает включить весь ее функционал сразу как автопилот будет узаконен.

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