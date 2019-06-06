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6 июн 2019

Илон Маск пообещал открыть электрозаправки Tesla в степи

Илон Маск пообещал открыть электрозаправки Tesla в степи

Глава компании Tesla высказал намерение открыть в 2019 году на территории Казахстана электрические зарядные станции Supercharger и фирменные сервисные центры

В 2019 году компания Tesla Motors должна открыть в Казахстане первые электрические зарядные станции Supercharger, а также фирменные сервисные центры. Об этом глава американского производителя электрокаров Илон Маск написал в своем твиттере. Более точные сроки запуска пока не называются. На данный момент автомобили марки Tesla в стране официально не продаются, однако небольшое количество машин было в частном порядке завезено в Казахстан отдельными покупателями.

Любопытно, что в России, где продажей электрокаров Tesla занимается фирма Electric Motors Club, нет ни одной действующий станции Supercharger, однако на официальном сайте компании Tesla указывается, что в скором времени в РФ откроется около пяти заправок.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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