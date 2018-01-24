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24 янв 2018

Илон Маск предложил лишить себя зарплаты

Илон Маск предложил лишить себя зарплаты

Глава компании Tesla Илон Маск предложил акционарам компании лишить его зарплаты, взамен предоставляя транши на акции при достижении определенных финансовых показателей. Так он пытается доказать свою заинтересованность в проекте и желание развивать компанию. На первом этапе он должен увеличить рыночную капитализацию Tesla с нынешних 59 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов.

Затем, он должен будет обеспечивать каждый год прирост в 50 миллиардов долларов, доведя капитализацию компании до 650 миллиардов долларов. На каждом этапе, в случае достижения целей он будет получать 1% акций компании (около 1,619 штук).

Кроме того, выручка компании за ближайшие годы должна вырасти в 15 раз с 20 миллиардов долларов в 2017 году до 175 миллиардов через 8 лет. Показатель EBITDA (доход до выплаты налогов и иных интересов) должен вырасти с 1,5 миллиарда до 14 миллиардов долларов

В случае, если показатели не будут достигнуты вознаграждение выплачиваться не будет. Все вознаграждения разбиты на 12 траншей, которые будут выплачиваться Маску в течении 10 лет.

По словам представителей компании это позволит сохранить Маска в качестве руководителя на долгий период. Но при этом сам Маск сможет нанять нового исполнительного директора, который будет ему подчиняться напрямую.

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При написании новости использовалась информация:
Tesla

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