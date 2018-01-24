Глава компании Tesla Илон Маск предложил акционарам компании лишить его зарплаты, взамен предоставляя транши на акции при достижении определенных финансовых показателей. Так он пытается доказать свою заинтересованность в проекте и желание развивать компанию. На первом этапе он должен увеличить рыночную капитализацию Tesla с нынешних 59 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов.

Затем, он должен будет обеспечивать каждый год прирост в 50 миллиардов долларов, доведя капитализацию компании до 650 миллиардов долларов. На каждом этапе, в случае достижения целей он будет получать 1% акций компании (около 1,619 штук).

Кроме того, выручка компании за ближайшие годы должна вырасти в 15 раз с 20 миллиардов долларов в 2017 году до 175 миллиардов через 8 лет. Показатель EBITDA (доход до выплаты налогов и иных интересов) должен вырасти с 1,5 миллиарда до 14 миллиардов долларов

В случае, если показатели не будут достигнуты вознаграждение выплачиваться не будет. Все вознаграждения разбиты на 12 траншей, которые будут выплачиваться Маску в течении 10 лет.

По словам представителей компании это позволит сохранить Маска в качестве руководителя на долгий период. Но при этом сам Маск сможет нанять нового исполнительного директора, который будет ему подчиняться напрямую.