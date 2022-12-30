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30 дек 2022

Илон Маск призвал сотрудников не беспокоиться по поводу акций

Илон Маск призвал сотрудников не беспокоиться по поводу акций

Как известно с осени этого года акции Tesla потеряли очень много пунктов на фондовом рынке - на сегодняшний день ценные бумаги упали аж на семьдесят процентов. С одной стороны, эта проблема должна волновать лишь трейдеров, но все куда серьезнее

Дело в том, что многие сотрудники, работающие в Tesla вложили в акции свои собственные сбережения, более того, руководство компании напрямую поощряло эти действия и даже премировало ценных рабочих небольшим акционерным портфелем. Разумеется, скачки цен очень волнуют простых людей, так как от этого зависит их собственный доход.

К слову, Илон Маск заверил сотрудников, что их не должно беспокоить «безумие фондового рынка». Топ-менеджер сообщил, что совсем скоро Tesla будет самой ценной компанией на Земле.

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