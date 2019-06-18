Илон Маск устал

Знаменитый предприниматель воспользовался правилом Президента Ельцина. Он заявил о том, что устал и удалил свой Twitter-аккаунт

В понедельник, 17 июня, Илон Маск, владелец компании Tesla, написал в Twitter, что он удалил свой аккаунт. На его странице написано следующее: Just deleted my Twitter account («Только что удалил мой Twitter-аккаунт»). Многие пользователи в комментариях просят Маска не уходить из соцсети. «Илон, только из-за тебя я в Twitter. Потрясающе иметь доступ к твоим мыслям круглосуточно», — сокрушался один из юзеров.

Правда, большинство поклонников основателя Tesla считают, что этот шаг является фиктивным. Свое мнение они основывают на том, что доступ к учетной записи остался активным (Twitter не обладает функцией удаления аккаунтов, а лишь их отключения). Кроме того, через некоторое время после сообщения у аккаунта поменялся аватар - теперь там красуется черный фон. Есть мнение, что это просторы бескрайнего космоса, куда Илон Маск уехал отдыхать на своем Tesla Roadaster.