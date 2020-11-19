Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Глава Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, составленном агентством Bloomberg

Капитал Маска вырос еще на $10,2 млрд в среду, после того как акции Tesla подорожали на 10% на фоне повышения рейтинга Morgan Stanley. Аналитик Адам Йонас отметил, что компания находится на грани перехода от бизнеса по продаже автомобилей к бизнесу с несколькими потоками доходов от таких продуктов, как программное обеспечение и услуги.

Теперь состояние Илона Маска оценивается в $120 млрд. При этом он совсем незначительно отстает от основателя Microsoft Билла Гейтса ($128 млрд), чье имя давно фактически стало нарицательным (Гейтс в течение двух десятилетий удерживал звание самого богатого человека планеты). Правда, до первого места главе Tesla и SpaceX еще далековато. Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $183 млрд