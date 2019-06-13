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13 июн 2019

Илон Маск заявил о разработке автомобиля-амфибии

Илон Маск заявил о разработке автомобиля-амфибии

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о готовности компании произвести автомобиль-амфибию по образцу машины из фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде. 

Такое заявление предприниматель сделал во вторник на ежегодном собрании акционеров компании в Маунтин-Вью. В ответ на вопрос одного из участников мероприятия о том, планирует ли компания когда-нибудь создать автомобиль-амфибию, Маск сказал:  «Забавно, что вы об этом спросили. Мы действительно разработали машину-подлодку наподобие той, что была в фильме о британском шпионе».

«Если сделать ее несколько больше, то можно действительно получить машину-субмарину. Технически это возможно», - подчеркнул Маск, отметив, что такого рода транспорт может рассчитывать лишь на малую долю рынка. Кроме того глава Tesla признал, что разработка такой машины потребует немалых усилий. «Возможно, когда-нибудь мы сделаем шоу-образец, это было бы довольно весело», - заключил он.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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