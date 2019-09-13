Электрокары Tesla отправятся на пересадку сердца

Очередное «сердце» будет состоять из трех электродвигателей. Установка новых агрегатов начнется уже в следующем году на моделях Model S, Model X и Roadster

В который раз информацию о новшествах предоставляет нам лично Илон Маск, точнее его твиттер. Там известный всему миру и даже космосу человек заявил, что электрокары Tesla начнут оборудовать новой силовой установкой под названием Plaid. Первым такую серийную модификацию получит Model S.

К сожалению, технические характеристики топ-менеджер аккуратно обошел в своем сообщении, заявив, однако, о ценах. Конкретики в этом пункте тоже нет, но Маск сказал, а таким словам стоит верить, что новые автомобили будут стоить дороже существующих версий, но дешевле конкурентов. Возможно, глава Tesla имел в виду недавно представленный Porsche Taycan.