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13 сен 2019

Электрокары Tesla отправятся на пересадку сердца

Электрокары Tesla отправятся на пересадку сердца
Автор фото: фирма-производитель

Очередное «сердце» будет состоять из трех электродвигателей.  Установка новых агрегатов начнется уже в следующем году на моделях Model S, Model X и Roadster

В который раз информацию о новшествах предоставляет нам лично Илон Маск, точнее его твиттер. Там известный всему миру и даже космосу человек заявил, что электрокары Tesla начнут оборудовать новой силовой установкой под названием Plaid. Первым такую серийную модификацию получит Model S.

К сожалению, технические характеристики топ-менеджер аккуратно обошел в своем сообщении, заявив, однако, о ценах.  Конкретики в этом пункте тоже нет, но Маск сказал, а таким словам стоит верить, что новые автомобили будут стоить дороже существующих версий, но дешевле конкурентов. Возможно, глава Tesla имел в виду недавно представленный Porsche Taycan.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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