Электрокары Tesla получили улучшенное приложение для рисования

Компания Tesla выпустила новое обновление прошивки своих электрокаров, в котором внесла улучшения в приложение для рисования Sketchpad. Глава компании Илон Маск пообещал, что со временем в машинах появится еще больше развлекательных функций

Приложение Sketchpad появилось в Tesla два года назад. Оно позволяет рисовать на экране медиакомплекса так же, как это делается на планшетах. В будущем, сказал Маск, приложение начнет поддерживать экспорт и импорт изображений со смартфона. Однако, пока приложению добавили лишь функцию настройки насыщенности цвета, а также отмены последнего действия. Автомобиль однозначно стал дружелюбнее к художникам.

Интересно, что в Tesla уже работают над новой улучшенной программой для прослушивания музыки. Пока не известно, какие именно функции она получит, однако сам сумрачный гений заявил, что в автомобиле появится караоке, дабы пассажиры автомобиля смогли получить еще больше впечатлений от возможного путешествия на электромобиле.