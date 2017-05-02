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2 май 2017

Опубликовано первое изображение тягача Tesla

Опубликовано первое изображение тягача Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Выступая на конференции TED (Technology, Entertaiment, Design) в канадском Ванкувере глава компании Tesla Илон Маск представил первое изображение седельного тягача с электрической силовой установкой

Судя по тизеру, электротягач Tesla будет бескапотным, а такие машины американские дальнобойщики не очень уважают. Зато у него будет продуманная аэродинамика, которая должна повысить запас хода на одной зарядке.

Сам Илон Маск обещает, что новое творение его компании «разорвет в клочья» традиционные тягачи с дизельными двигателями за счет фантастического крутящего момента. А еще, что управление таким грузовиком будет сродни вождению спорткара.

Ранее Илон Маск заявлял, что электрический седельный тягач Tesla сделает грузоперевозки дешевле и безопаснее. Так что стоит ожидать, что грузовик будет оснащен системой автономного вождения.

Все технические подробности о проекте хранятся в условиях строжайшей тайны. Вероятнее всего, тягач будет оснащен сразу несколькими электромоторами, а для их питания будут использоваться аккумуляторы нового поколения, которые Tesla будет производить совместно с Panasonic на строящейся Гигафабрике.

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При написании новости использовалась информация:
Tesla

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