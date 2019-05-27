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27 май 2019

Перестраиваться не умеем

Перестраиваться не умеем
Автор фото: фирма-производитель

Автопилот Teslа с приходом обновления стал создавать аварийные ситуации на дороге, что требует частых вмешательств в управление со стороны водителя

Обновленное программное обеспечение Tesla Navigate on Autopilot теперь позволяет выбирать, можно ли автомобилю в автономном режиме менять полосу движения или нет. Автопроизводитель заявляет, что это нововведение — попытка сделать управление «безупречным». Но специалисты из американского журнала Consumer Reports уже отметили обратное: автопилот работает не так уж и хорошо и может создать угрозу безопасности окружающих. Обнаружилось, что работа новой системы автономной смены полосы движения значительно уступает навыкам живого водителя. Система не выдерживает дистанции, оставляя слишком мало места до соседних машин и даже сближалась с некоторыми автомобилями настолько, что это можно было расценивать как нарушение ПДД. Перестроившись, автомобиль начинает тормозить, чтобы увеличить дистанцию до едущей впереди машины, что становится неожиданностью для тех, кто едет сзади. В результате водителю приходится постоянно вмешиваться в управление автомобилем, чтобы не позволить системе допускать ошибки.

«Роль системы должна состоять в том, чтобы помогать водителю, но эта система действует наоборот. Похоже, она не реагирует на стоп-сигналы или сигналы поворота других автомобилей, не может предвидеть, что будут делать другие водители, и в результате вам постоянно приходится быть на шаг впереди.  Кроме того у системы наблюдаются явные проблемы с реагированием на приближающиеся сзади автомобили. Автопилот часто не реагирует на транспортные средства, двигающиеся с более высокой скоростью. Кажется, что система не воспринимает автомобили, пока те не приблизятся», — рассказал директор Consumer Reports по автономному тестированию Джейк Фишер.

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При написании новости использовалась информация:
Consumer Reports

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