Полиция электрифицируется

На родине автомобилей Tesla, коей является город Фримонт, местный полицейский департамент решил приобщиться к высоким технологиям и приобрел в качестве патрульного транспорта несколько легендарных электромобилей

Сообщается, что местный департамент полиции приобрел электрокар Model S 85. Интересно, что автомобиль был куплен на вторичном рынке. Кстати, модель 2014 года выпуска обошлась местному департаменту, точнее сказать, американским налогоплательщикам в немалые 61 478 долларов, еще 4 500 долларов было потрачено на установку проблесковых маячков, «кенгурина», а также прочих атрибутов настоящей полицейской машины, используемой для борьбы с нарушителями законов.

Интересно, что Tesla станет заменой Dodge Charger 2007 модельного года. У подобного решения есть и целое море критиков, которые считают, что классический Ford Explorer обошелся бы для полиции на 25 000 долларов дешевле, но в департаменте полиции Фримонта твердо уверены: за пять лет Tesla позволит сэкономить на топливе и обслуживании.