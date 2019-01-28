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28 янв 2019

Полиция электрифицируется

Полиция электрифицируется

На родине автомобилей Tesla, коей является город Фримонт, местный полицейский департамент решил приобщиться к высоким технологиям и приобрел в качестве патрульного транспорта несколько легендарных электромобилей

Сообщается, что местный департамент полиции приобрел электрокар Model S 85.  Интересно, что автомобиль был куплен на вторичном рынке. Кстати, модель 2014 года выпуска обошлась местному департаменту, точнее сказать, американским налогоплательщикам в немалые 61 478 долларов, еще 4 500 долларов было потрачено на установку проблесковых маячков, «кенгурина», а также прочих атрибутов настоящей полицейской машины, используемой для борьбы с нарушителями законов.

Интересно, что Tesla станет заменой Dodge Charger 2007 модельного года. У подобного решения есть и целое море критиков, которые считают, что классический Ford Explorer обошелся бы для полиции на 25 000 долларов дешевле, но в департаменте полиции Фримонта твердо уверены: за пять лет Tesla позволит сэкономить на топливе и обслуживании.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Авто.ру

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