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6 окт 2017

Рассекречен электрический тягач Tesla

Рассекречен электрический тягач Tesla

На закрытом аэродроме в Калифорнее, который Tesla использует в качестве полигона для испытаний своих автомобилей папарацци удалось сфотографировать прототип седельного тягача Tesla. Официально машину должны представить в конце этого месяца.

В том что перед нами именно грузовик Tesla никаких сомнений нет. Пусть вас не смущает низкая крыша, обтекатель можно найти рядом с погруженным на платформу тягачом в левом краю фотографии. Машина вызывает несколько вопросов. Первый как раз связан с низкой крышей кабины: по всей видимости в полный рост там не встанешь. Во-вторых, у тягача довольно короткая рама, и две оси, а значит на высокие нагрузки он не рассчитан. В третьих, сама кабина короткая, а значит полноценного спального места там не предусмотрено (не говоря уж о привычных американцам огромным каютах в нынешних седельных тягачах).

Ранее один из потенциальных покупателей тягача Tesla рассказал, что запас хода от одной зарядки у него будет составлять 500 километров, а это втрое меньше, чем у аналогов с привычными современными дизельными двигателями.

Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что седельный тягач произведет настоящую революцию. По своим тяговым характеристикам он превзойдет все машины с привычными ДВС, а управляться будет как спортивный автомобиль.

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При написании новости использовалась информация:
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