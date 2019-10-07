Сами не справляемся Tesla купила еще одного производителя батарей.

Известный производитель электромобилей приобрел канадскую компанию Hibar Systems, которая считается экспертом в сфере литий-ионных батарей

Любопытно, что эта сделка выделяется атмосферой секретности. Ни Tesla, ни Hibar Systems официально не объявляли о покупке. О ней стало известно лишь благодаря кропотливому изучению юридических данных о Тесле: по состоянию на июль 2019 года Hibar Systems не числилась среди ее дочерних предприятий, а в записи от 2 октября внезапно там появилась.

Нет даже точной даты поглощения, которое произошло где-то между июлем и 2 октября. Канадский сайт Electric Autonomy, который и обратил внимание на сделку, предполагает, что новая покупка Теслы поможет ей в создании собственных литий-ионных батарей. В течение 2019 года неоднократно появлялись слухи, что американская компания втайне разрабатывает новые АКБ.