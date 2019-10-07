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7 окт 2019

Сами не справляемся Tesla купила еще одного производителя батарей.

Сами не справляемся Tesla купила еще одного производителя батарей.

Известный производитель электромобилей приобрел канадскую компанию Hibar Systems, которая считается экспертом в сфере литий-ионных батарей

Любопытно, что эта сделка выделяется атмосферой секретности. Ни Tesla, ни Hibar Systems официально не объявляли о покупке. О ней стало известно лишь благодаря кропотливому изучению юридических данных о Тесле: по состоянию на июль 2019 года Hibar Systems не числилась среди ее дочерних предприятий, а в записи от 2 октября внезапно там появилась.

Нет даже точной даты поглощения, которое произошло где-то между июлем и 2 октября. Канадский сайт Electric Autonomy, который и обратил внимание на сделку, предполагает, что новая покупка Теслы поможет ей в создании собственных литий-ионных батарей. В течение 2019 года неоднократно появлялись слухи, что американская компания втайне разрабатывает новые АКБ.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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