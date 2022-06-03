Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах

Удивительно, но здесь есть даже туалет и кухня. Как создателям удалось все это разместить?

Этот вопрос легко объяснить. Дело в том, что у пикапа от Tesla не такая уж и большая грузовая платформа, так что разместить в ней какой-то серьезный бокс будет сложно.

Собственно, в проекте Space Campers этого и не произошло. По большому счету жилой модуль здесь - это обычная палатка, а вышеперечисленные опции туалета и кухни представляют из себя биотуалет и мобильную варочную панель. Это все можно было бы назвать набором аксессуаров, но так как этот жилой модуль встраивается в кузов, как кунг, то юридически считать это автомобильным домом можно.Кемпер поставляется с четырьмя электрическими розетками, несколькими USB-портами, матрасом из пены с эффектом памяти, а также в нескольких вариантах исполнения — с простым черным корпусом из авиационного композита либо с облицовкой нержавеющей сталью.