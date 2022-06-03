Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2022

Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах

Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах
Автор фото: фирма-производитель

Удивительно, но здесь есть даже туалет и кухня. Как создателям удалось все это разместить?

Этот вопрос легко объяснить. Дело в том, что у пикапа от Tesla не такая уж и большая грузовая платформа, так что разместить в ней какой-то серьезный бокс будет сложно.

Собственно, в проекте Space Campers этого и не произошло. По большому счету жилой модуль здесь - это обычная палатка, а вышеперечисленные опции туалета и кухни представляют из себя биотуалет и мобильную варочную панель.  Это все можно было бы назвать набором аксессуаров, но так как этот жилой модуль встраивается в кузов, как кунг, то юридически считать это автомобильным домом можно.Кемпер поставляется с четырьмя электрическими розетками, несколькими USB-портами, матрасом из пены с эффектом памяти, а также в нескольких вариантах исполнения — с простым черным корпусом из авиационного композита либо с облицовкой нержавеющей сталью.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla уволит людей из за плохого предчувствия Илона Маска

03 июня 2022

Tesla работает над аккумуляторами, которые смогут проработать сто лет

26 мая 2022

Илон Маск хочет застроить Шанхай своими фабриками по производству электромобилей

05 мая 2022

Tesla не даст владельцам электромобилей нормально заряжаться

18 апреля 2022
Tesla Cybertruck

Илон Маск подтвердил точные сроки запуска в серию пикапа Cybertruck

25 марта 2022

Tesla добилась разрешения от немецких властей на запуск своей «гигафабрики»

05 марта 2022

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 4 6