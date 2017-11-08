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8 ноя 2017

Tesla купила производителя оборудования для производства автомобилей

Tesla купила производителя оборудования для производства автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla купила производителя автоматизированных систем для автопроизводства Perbix Machine Co. Именно роботы ее производства в течение последних лет поставляются на завод производителя электромобилей.

Сумма сделки не разглашается, как и причины по которым вдруг автопроизводитель решил приобрести собственного поставщика оборудования. Известно, что на приобретении настаивал глава Tesla Илон Маск, который считает, что интеграция Prebix позволит более оперативно решать возникающие технические проблемы.

А проблем много, и практически все они связаны с последней новинкой Tesla, электрическим седаном Tesla Model 3. Из-за проблем с наладкой роботов рабочие компании вынуждены производить некоторые операции вручную, что, естественно, не добавляет скорости производству, а лишь задерживает наращивание объемов выпуска Model 3.

Проблемы с оборудованием ранее неофициально назывались в числе основных причин срыва производственного плана по Tesla Model 3. Компания собрала 450 тысяч предзаказов, но так и не смогла выйти на большие объемы производства. Сам Илон Маск говорит о том, что задержка с производством связана исключительно с невозможностью некоторых поставщиков выйти на необходимые объемы поставок автокомпонентов.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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