Компания Tesla объявила цены на свой первый электрический грузовик, седельный тягач Semi. В компании подчеркивают, что цены ориентировочные, но, скорее всего, они если и изменятся, то только в большую сторону.

Итак седельный тягач Tesla Semi будет доступен в версиях с запасом хода в 300 миль (482 километра) и 500 миль (805 километров). Стоимость первого варианта должна составить 150 тысяч долларов, второго — 180 тысяч долларов. Как и в случае со вторым поколением Tesla Roadster, в начале компания выпустит ограниченную партию Founders Edition, грузовики в которой будут стоить 200 тысяч долларов.

Напомним, что Tesla Semi оснащена четырьмя электромоторами, разгон тягача до 100 км/ч занимает всего 5 секунд, а с полной загрузкой, то есть с прицепленным полуприцепом — не более 20 секунд. Глава компании Илон Маск подчеркивает аэродинамические качества грузовика и его динамику с управляемостью, сравнивая их со спорткарами. Хотя, как нам кажется, в сегменте тяжелых грузовиков владельцы предъявляют к автомобилям несколько другие требования.

Tesla намерена начать производство Semi в 2019 году, хотя, как обычно, дата пока является приблизительной.