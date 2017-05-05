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5 май 2017

Tesla побила рекорд по выручке и убыткам

Tesla побила рекорд по выручке и убыткам
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla опубликовала финансовую отчетность за первый квартал этого года. Выручка выросла до рекордных 2,7 миллиардов долларов, это примерно на 100 миллионов долларов больше, нежели ожидали аналитики

Однако, компания остается убыточной, причем в первом квартале она понесла убытки в размере 330,3 миллиона долларов по сравнению с убытком в 282,3 миллиона долларов годом ранее. В самой Tesla рост убытков связывают с недавним приобретением компании SolarCity.

Многие скептики называют Tesla «мыльным пузырем», однако, компании удалось сосредоточить в своих руках около 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых уйдет на запуск в производство бюджетной Model 3 и разработку новых моделей.

Глава Tesla Илон Маск говорит о том, что запуск производства Model 3 произойдет во второй половине этого года. В этом году компания планирует собирать по 5-7 тысяч электромобилей в неделю, а в следующем — уже по 10 тысяч штук в неделю. Напомним, что Model 3 была представлена в качестве концепта в прошлом году, после чего Tesla начала собирать предзаказы на машину, чья базовая стоимость должна составить 35 тысяч долларов. Депозит для желающих оформить предзаказ составлял тысячу долларов. Менее чем за четыре месяца Tesla собрала более 400 тысяч заявок, получив фактически беспроцентный кредит от клиентов в размере 400 миллионов долларов.

Также Илон Маск попросил не сравнивать Model 3 и Model S, заявив, что первая будет играть в бюджетном сегменте и, естественно, будет лишена многих опций, которые имеет в своем активе Model S.

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