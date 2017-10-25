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25 окт 2017

Tesla построит собственный завод в Китае

Tesla построит собственный завод в Китае

Компания Tesla добилась разрешения китайских властей на строительство собственного завода в Поднебесной. Это беспрецедентный случай: все остальные автомобильные компании были вынуждены создавать совместные предприятия с местными компаниями.

В Tesla аргументировали свое нежелание делать СП с местными автопроизводителями огромным числом закрытых патентов, которые бы оказались в распоряжении местных компаний. В итоге, с учетом популярности моделей Tesla в Китае власти страны все же позволили американцам построить свой завод.

Собственный завод в стране, которая стала крупнейшим рынком сбыта электромобилей, выгоден и самой Tesla: она сможет продавать свои модели без уплаты 25-процентного таможенного сбора. С учетом относительной доступности Model 3 компания может выйти на запланированные объемы продаж в 500 тыс. электромобилей ежегодно.

Подробности о проекте неизвестны. По неподтвержденной информации завод Tesla будет построен в пригороде Шанхая. Производственные мощности на первом этапе позволят выпускать до 100 тыс. электромобилей в год. При этом изначально все комплектующие будут импортироваться в КНР из Северной Америке. Однако с постепенной локализацией будут увеличиваться и объемы производства.

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При написании новости использовалась информация:
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