Tesla признается в любви к Китаю

Романтическим жестом станет будущий электромобиль, который будет доступен исключительно на китайском рынке

В Сети уже появилось изображение таинственной «Теслы», которое представители компании распространили через мессенджер WeChat. Судя по эскизу, автомобиль будет отчасти напоминать Model Y, но окажется более компактным. Для работы над новым электрокаром Tesla планирует привлечь специалистов из Китая. Внешность автомобиля также будет создаваться с учетом местных потребностей и предпочтений.

Напомним, что недавно компания открыла завод в Китае и запустила там производство Model 3. Сейчас там собирают Model 3 с уровнем локализации 30 процентов, но к концу года этот показатель должен достигнуть 100 процентов. Следующим на конвейер встанет кроссовер Model Y. Всего же в год с конвейеров завода может сходить до 250 тысячи автомобилей.