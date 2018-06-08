Компания Tesla продолжает делиться планами своего развития в среднесрочной перспективе, в то время, как инвесторы недовольны гигантскими убытками производителя электромобилей.

Помимо традиционных седанов и кроссоверов, а также седельного тягача, Tesla намерена разработать компактный городской электромобиль. Появиться он должен в 2023 году, а его основными конкурентами станут Volkswagen I.D., Nissan Leaf и BMW i3. Об этом, выступая перед акционерами, заявил глава компании Илон Маск.



Он отказался вдаваться в подробности проекта, но заявил, что Tesla не будет делать подобие Fiat 500e или Renault Zoe, а создаст более комфортный для пассажиров электромобиль.



Правда, пока у Tesla все не очень хорошо и откуда Маск собирается взять деньги на разработку непонятно. По итогам первых трех месяцев компания получила рекордные убытки в размере 710 миллионов долларов. Илон Маск говорит о том, что Tesla останется на плаву, в случае если производство бюджетной Model 3 выйдет на объемы в 5000 машин в неделю. Однако пока выпускается только по 1500-3000 автомобилей в неделю.