Компания Tesla, несмотря на воодушевленные речи ее главы Илона Маска, теряет деньги с космической скоростью. К таким выводам пришли аналитики Bloomberg всесторонне рассмотрев отчетность компании.

Второе поколение Tesla Roadster разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) всего за 1,9 секунды. Цифра более чем впечатляющая. Однако еще более впечатляющей выглядят 8000 долларов, которые Tesla теряет каждую минуту, то есть за час компания «сжигает» 480 тысяч долларов. Аналитики агентства подсчитали, что если такие темы сохранятся, то деньги у Tesla закончатся 6 августа 2018 года.

Справедливости ради стоит сказать, что вряд ли темпы сокращения собственных денежных резервов продолжатся такими темпами. Компании наконец-то удалось начать наращивать выпуск седанов Model 3 и даже передать первые машины клиентам (до этого машины распределялись среди сотрудников самой Tesla и ее партнеров), а предрекаемое снижение спроса на Model S и Model X не происходит. Плюс вскоре заработает завод по производству аккумуляторов, который Tesla строит совместно с Panasonic. Похоже и на рынке особо не верят в скорый крах Tesla: акции компании, несмотря на опубликованный Bloomberg отчет, выросли на 3% до 317,81 доллара за штуку. Таким образом капитализация компании достигла 53 миллиардов долларов. Для сравнения: капитализация Ford Motor Co — 48 миллиардов долларов.

Правда, финансовые проблемы у Tesla существуют и в компании это не пытаются скрыть. Не зря же Илон Маск объявил о том, что второе поколение Roadster выйдет сначала ограниченной серией Founders Series в 1000 штук по цене 250 тысяч долларов каждый. При этом, чтобы получить машину, необходимо внести депозит в размере 100% от стоимости. Таким образом, Tesla может привлечь 250 миллионов долларов, причем когда начнется производство Roadster никто не знает. По похожей схеме Tesla «заняла» денег на производство Model 3: желающие записаться в очередь должны были внести 1000 долларов в качестве депозита. Таких желающих оказалось более 450 тысяч человек, то есть Tesla получила беспроцентную ссуду в размере 450 миллионов долларов. Причем и сегодня, когда понятно, что производственный план сорван, большинство ожидающих Model 3 не спешат отказаться от места в очереди и вернуть свою тысячу долларов.