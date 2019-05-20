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20 май 2019

Tesla убивает человека за десять секунд

Tesla убивает человека за десять секунд
Автор фото: фирма-производитель

Своеобразный анти-рекорд установил автомобиль Tesla, который, будучи в режиме автопилотирования, попал в аварию с грузовым автомобилем.

Автокатастрофа с участием автомобиля Tesla Model 3, который при странных обстоятельствах столкнулся с полуприцепом, в результате чего погиб водитель нового автомобиля, произошла во Флориде. На данный момент этим делом занимаются следователи NTSB — Национального совета по безопасности на транспорте США.

В опубликованном отчете указывается, что за 10 секунд до ДТП водитель включил автопилот, через две секунды убрал руки с руля, и через 8 секунд машина на полном ходу врезалась в полуприцеп, водитель которого не смог вовремя освободить полосу. Получается, что система автономного вождения на Model 3 не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить аварию.

В свою очередь, в Tesla уже прокомментировали данную автокатастрофу, напомнив, что производитель не рекомендует убирать руки водителя с руля и советует быть готовым в любое время взять управление на себя.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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