Проблемы с аккумуляторами и проводкой? Может быть сбои стал давать автопилот? Нет, все дело в мультимедийном комплексе.

Дело в том, что мультимедийка Tesla - это не просто комбайн для проигрывания музыки и запуска навигации. Система - полноценный компьютер, на котором завязано управление многими бортовыми системами автомобиля.

А еще на нем можно поиграть в игры. Эта функция появилась во время очередного обновления софта летом 2021 года. Хотя игры адресованы переднему пассажиру и называются Passenger Play, в системе нет защиты от того, чтобы в них «рубился» водитель электромобиля, причем прямо во время движения. Водителю достаточно поставить галочку в всплывающем окне предупреждений и открыть себе доступ.

Это ПО уже заинтересовало сотрудников из Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA). По мнению представителей регулирующего органа. Нет никаких гарантий в том, что владельцы электромобилей не играют в игры за рулем, в особенности, если учесть тот факт, что машины способны передвигаться на автопилоте. В любом случае, таким образом создается большая угроза другим участникам движения и возрастает риск аварийности. С высокой долей вероятности NHTSA укажет Tesla внести правки в игровой софт или удалить его полностью.