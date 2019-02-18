В Тесле и животным комфортно

В чем однозначно нельзя упрекнуть компанию Tesla, так это в плохой поддержке своих клиентов. Руководство марки, в том числе и лично Илон Маск, настолько открыты к предложениям и просьбам, что порой добавляют в автомобили новые функции, что называется, по запросу

Одним из таких бонусов стал режим комфорта для животных. Он разработан специально для их пребывания в салоне автомобилей в жаркое время года. При его активации закрываются двери и окна, но аудиосистема и климат-контроль продолжают работать. На экране мультимедийного комплекса при этом появляется сообщение для прохожих о том, какая температура поддерживается в салоне. Также на экран выводится умилительная надпись: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».

Это не единственное интересное новшество автомобилей Tesla. Недавно производителем была заявлена музыкальная сигнализация - вместо обычного зуммера, автомобиль может зазвучать фугами Баха. Чуть раньше в прошивки автомобилей Tesla добавили «приставочные» игры Atari и режим «Вечеринка и кемпинг», который позволит в течение 48 и более часов поддерживать в припаркованном автомобиле необходимую температуру, циркуляцию воздуха и питать мультимедийную систему.