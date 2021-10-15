Acura Integra получит механическую трансмиссию

Механическая коробка передач. Этот агрегат сегодня находится уже на половине пути в забытье. Автомобильные производители отдают предпочтения автоматическим коробкам. Даже на спорткары стали устанавливать роботизированные трансмиссии, хотя несколько лет назад наличие «механики» было для них обычным делом.

Впрочем, есть некоторые компании, которые будут отстаивать «механику» до последнего. Взять, к примеру, Honda – японцы по прежнему устанавливают 6-ступенчатую механику на модель Civic. А недавно об установке такой коробки на модель Integra заявили и в Acura. Впрочем, это было вполне ожидаемо, так как по технике Acura Integra будет идентична модели Civic. Напомним, что автомобиль получит два двигателя на выбор: атмосферник 2.0 на 160 сил или 182-сильную полуторалитровую «турбочетверку»

Отметим, что Acura Integra никогда не была самостоятельной моделью. Даже наименование ей не принадлежало. Изначально модель Integra была разработана компанией Honda, а в «Акуру» она превратилась, когда автомобиль решили вывести на американский рынок. Впрочем, можно сказать, что и весь бренд Acura создавался для американского рынка. Особой популярностью пользовалось четвертое поколение Integra, когда автомобиль превратился в купе.