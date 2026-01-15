Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2026

Acura прощается с RDX и готовит гибридного преемника

Acura прощается с RDX и готовит гибридного преемника
Автор фото: фирма-производитель

Компания Acura официально объявила о завершении производства кроссовера RDX, который продержался на рынке почти два десятилетия. Преемник получит гибридную силовую установку, но его выход пока откладывается

По предварительным данным, новая модель получит двухмоторную гибридную систему, аналогичную той, что используется в более крупном MDX. Компания уже показала первый тизер будущей новинки, не раскрывая подробностей касательно технических характеристик. На единственном изображении, заметно что преемник получит узнаваемые пропорции кузова и новую светодиодную оптику.

Решение прекратить выпуск текущего RDX кажется логичным на фоне падающего спроса. Несмотря на обновление в 2024 году с доработанным дизайном и улучшенной мультимедийной системой, модель не смогла конкурировать по продажам с трехрядным MDX и компактным ADX. Покупатели все чаще выбирали более просторный или доступный автомобиль. В отсутствие RDX в Acura надеются, что клиенты обратят внимание на новый электрический RSX, выход которого запланирован на этот год.

