Единственный в мире Acura NSX Roadster Железного человека уйдет с молотка

Acura выставит на аукцион уникальный NSX Roadster, специально созданный для фильма «Мстители»

Купе-кабриолет был разработан в студии Acura Design в Лос-Анджелесе и воплощен в жизнь специалистами Trans FX в Калифорнии. В качестве технической основы использовали NSX 1991 года. Машина получила новый кузов из стеклопластика, заниженную подвеску, спортивные кресла и 18-дюймовые колесные диски. Дизайн был вдохновлен концептом второго поколения NSX, который на тот момент еще не поступил в производство.

Аукцион, на котором продадут «звездный» родстер, состоится в 2026 году. Все вырученные средства направят на благотворительность. Одновременно с показом этого уникального NSX, Acura представит редкий NSX-R 1995 года, лимитированный NSX Zanardi Edition 1999 года, а также концепт электрического кроссовера RSX Prototype.