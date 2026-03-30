30 мар 2026

Acura возродила Integra в честь 40-летнего юбилея бренда

Автор фото: фирма-производитель

Празднование юбилеев в автомобильной индустрии редко обходится без громких премьер, но Acura решила отметить 40-летие максимально символично. Вместо концептов и электрических прототипов бренд вернулся к истокам и создал уникальную версию Acura Integra, с которой фактически началась его история

Проект реализован силами Honda Racing Corporation и представляет собой современную интерпретацию легендарной гоночной Integra конца 80-х. Вдохновением послужил автомобиль команды Comptech, учавсвовавший в серии IMSA International Sedan Series и завоевавший несколько чемпионских титулов подряд.

Юбилейный экземпляр получил классический красный цвет кузова и комплект облегченных колес Mugen. Кроме этого, спорткар оснастили подвеской Tein и усиленными тормозами. В салоне установлены каркас безопасности, гоночные кресла и спортивные ремни с креплением в 6 точках.

Атмосферный двигатель объемом 1,6 литра был модернизирован и получил новые системы управления, впуска и зажигания. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Вдобавок ко всему модель оснастили дифференциалом повышенного трения.

Презентация автомобиля состоится в рамках Acura Grand Prix of Long Beach, где бренд напомнит о своем спортивном наследии.

