Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

Марка Acura рассматривает возможность запуска заводской программы обслуживания и восстановления спорткаров NSX первого поколения в США. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил глава подразделения NSX Strategy Team Джон Уоттс

Уоттс уточнил, что японская марка уже провела опрос среди двух тысяч владельцев старых NSX (самым молодым экземплярам сейчас 25 лет) и продолжает изучать, насколько подобная услуга может быть интересна в США. Всего в стране было продано около девяти тысяч спорткаров, большой процент машин остаётся на ходу и в регулярном пользовании.

Компания Honda занимается подобной программой в Японии с 2010 года, она достаточно популярна. В США обслуживание заводского уровня могло бы осуществляться инженерно-производственным центром «Акуры» (Performance Manufacturing Center) в Огайо, где делают NSX второго поколения.

Ориентируясь на японский прайс-лист и переводя стоимость в доллары, можно предположить, что, например, необходимый базовый осмотр автомобиля будет стоить около 1,2 тысячи долларов. Детейлинг экстерьера обойдётся в 2,5 тысячи, а капитальный ремонт двигателя — примерно в 38 тысяч долларов.