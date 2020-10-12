Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2020

Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин
Автор фото: фирма-производитель

Марка Acura рассматривает возможность запуска заводской программы обслуживания и восстановления спорткаров NSX первого поколения в США. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил глава подразделения NSX Strategy Team Джон Уоттс

Уоттс уточнил, что японская марка уже провела опрос среди двух тысяч владельцев старых NSX (самым молодым экземплярам сейчас 25 лет) и продолжает изучать, насколько подобная услуга может быть интересна в США. Всего в стране было продано около девяти тысяч спорткаров, большой процент машин остаётся на ходу и в регулярном пользовании.

Компания Honda занимается подобной программой в Японии с 2010 года, она достаточно популярна. В США обслуживание заводского уровня могло бы осуществляться инженерно-производственным центром «Акуры» (Performance Manufacturing Center) в Огайо, где делают NSX второго поколения.

Ориентируясь на японский прайс-лист и переводя стоимость в доллары, можно предположить, что, например, необходимый базовый осмотр автомобиля будет стоить около 1,2 тысячи долларов. Детейлинг экстерьера обойдётся в 2,5 тысячи, а капитальный ремонт двигателя — примерно в 38 тысяч долларов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Acura NSX (1991)

Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

12 октября 2020
Acura MDX

Acura показала салон кроссовера MDX нового поколения

09 октября 2020
Acura

Acura анонсировала премьеру кроссовера MDX нового поколения

02 октября 2020
Acura NSX 2015

На Международном автосалоне в Женеве дебютировал новый Acura NSX

04 марта 2015
Acura NSX 2015

Новый Acura NSX с гибридной силовой установкой дебютировал в Детройте

15 января 2015

Acura NSX нового поколения выйдет на рынок в 2016 году

18 декабря 2014

 Новости Acura NSX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 4 8