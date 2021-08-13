Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2021

Представлена новая Acura NSX Type S

Представлена новая Acura NSX Type S
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль станет лебединой песней семейства NSX - по истечению декабря 2022 года производство модели будет прекращено

NSX Type S на первый взгляд ничем не отличается от обычной версии. Каких-то деталей, которые могли бы выделить спорткар - минимум (шильдики спецверсии, да новые колесные диски). Стоит отметить, что некоторые кузовные панели на Type S выполнены из углепластика - это снизило вес спорткара на тридцать килограмм.  Впрочем, главные изменения здесь сосредоточены под капотом.

Во-первых, двигатель был доработан. Инженеры установили интеркулер и новый турбокомпрессор от гоночного болида NSX GT3 Evo. В результате чего мощность 3,5-литрового V6 возросла до 527 лошадиных сил. Трансмиссия была перенастроена, как и адаптивная подвеска. Любопытно, но в Acura по какой-то причине не публикуют динамических характеристик машины. Правда стало известно, что благодаря улучшениям NSX Type S проходит японскую трассу Судзука на две секунды быстрее базовой модификации спорткара.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Acura NSX Type S (2022)

Представлена новая Acura NSX Type S

13 августа 2021
Acura MDX (2022)

Представлена новая Acura MDX

09 декабря 2020
Acura NSX (1991)

Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

12 октября 2020
Acura NSX 2015

На Международном автосалоне в Женеве дебютировал новый Acura NSX

04 марта 2015
Acura NSX 2015

Новый Acura NSX с гибридной силовой установкой дебютировал в Детройте

15 января 2015

Acura NSX нового поколения выйдет на рынок в 2016 году

18 декабря 2014

 Новости Acura NSX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль
Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 5 6