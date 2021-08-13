Представлена новая Acura NSX Type S

Этот автомобиль станет лебединой песней семейства NSX - по истечению декабря 2022 года производство модели будет прекращено

NSX Type S на первый взгляд ничем не отличается от обычной версии. Каких-то деталей, которые могли бы выделить спорткар - минимум (шильдики спецверсии, да новые колесные диски). Стоит отметить, что некоторые кузовные панели на Type S выполнены из углепластика - это снизило вес спорткара на тридцать килограмм. Впрочем, главные изменения здесь сосредоточены под капотом.

Во-первых, двигатель был доработан. Инженеры установили интеркулер и новый турбокомпрессор от гоночного болида NSX GT3 Evo. В результате чего мощность 3,5-литрового V6 возросла до 527 лошадиных сил. Трансмиссия была перенастроена, как и адаптивная подвеска. Любопытно, но в Acura по какой-то причине не публикуют динамических характеристик машины. Правда стало известно, что благодаря улучшениям NSX Type S проходит японскую трассу Судзука на две секунды быстрее базовой модификации спорткара.