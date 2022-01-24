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24 янв 2022

Финальная серия суперкара Honda NSX выйдет ограниченным тиражом

Финальная серия суперкара Honda NSX выйдет ограниченным тиражом
Автор фото: фирма-производитель

Honda Motor приступила к выпуску прощальной спецверсии флагманского спорткара  NSX Type S. Всего планируется построить 350 экземпляров: 300 — для рынка США, 30 — для Японии и 20 — для остального мира. Завладеть автомобилем практически невозможно – все они были раскуплены по предзаказам

Очень часто автопроизводители не прилагают особых усилий при создании машин уникальных версий – добавили новые штрихи во внешность и хватит. В Honda же решили поработать серьезно. Во-первых, инженеры поработали с гибридной силовой установкой – бензиновому V6 «нарастили» мощность (с 507 до 527 лошадиных сил) за счет применения нового интеркулера и турбокомпрессора.

Во-вторых, в электрической части была увеличена емкость батарей. Поработали и с роботизированной коробкой передач. Переписав софт, удалось добиться более быстрых переключений.  Конечно же, внешний облик автомобиля тоже модифицировали, окрасив кузов в новый платиновый цвет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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