Финальная серия суперкара Honda NSX выйдет ограниченным тиражом

Honda Motor приступила к выпуску прощальной спецверсии флагманского спорткара NSX Type S. Всего планируется построить 350 экземпляров: 300 — для рынка США, 30 — для Японии и 20 — для остального мира. Завладеть автомобилем практически невозможно – все они были раскуплены по предзаказам

Очень часто автопроизводители не прилагают особых усилий при создании машин уникальных версий – добавили новые штрихи во внешность и хватит. В Honda же решили поработать серьезно. Во-первых, инженеры поработали с гибридной силовой установкой – бензиновому V6 «нарастили» мощность (с 507 до 527 лошадиных сил) за счет применения нового интеркулера и турбокомпрессора.

Во-вторых, в электрической части была увеличена емкость батарей. Поработали и с роботизированной коробкой передач. Переписав софт, удалось добиться более быстрых переключений. Конечно же, внешний облик автомобиля тоже модифицировали, окрасив кузов в новый платиновый цвет.