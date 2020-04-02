Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2020

Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta

Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alfa Romeo объявила о скором завершении производства хэтчбека Giulietta – модель покинет конвейер в конце 2020 года. Его место в линейке итальянского бренда займет новый кроссовер Tonale, сообщает Autocar

В 2011 году Alfa Romeo реализовала почти 80 тыс. «Джульетт», тогда как за прошлый год хэтчбек разошелся тиражом менее чем 16 тыс. единиц. Вместо этого автомобиля компания намерена вывести на рынок небольшой SUV, который составит конкуренцию Audi Q3, BMW X2 и Range Rover Evoque.

Это будет серийная версия концепт-кара Alfa Romeo Tonale, который дебютировал в марте 2019 г. на Женевском автосалоне. Кроссовер построили на укороченной версии модульной платформы Giorgio, уже лежащей в основе серийной модели Stelvio. Впоследствии это же шасси ляжет в основу нескольких новинок, в том числе хэтчбека Giulietta следующего поколения. Ранее сообщалось, что Alfa Romeo отказалась от планов по разработке новых спортивных автомобилей. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Giulia GTA 2021

Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta

02 апреля 2020
Alfa Romeo Giulia GTA 2021

Рассекречена самая мощная версия Alfa Romeo Giulia

03 марта 2020

Итальянцы собираются «разбомбить» Женеву

25 февраля 2020
Alfa Romeo Giuliettа 2014

В России начались официальные продажи Alfa Romeo Guilietta

03 апреля 2014
Alfa Romeo Giulietta

Giulietta снова на российской сцене

27 августа 2012

Alfa Romeo создаст купе на базе хэтчбека Giulietta

15 июля 2010

 Новости Alfa Romeo Giulietta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover LWB - range rover lwb 2014 мистические трансформации от range rover lwb Тест драйв
01 апреля 2020

Land Rover Range Rover LWB
"Мистические трансформации от Range Rover LWB"
JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход
Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 5 1