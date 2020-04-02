Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta

Компания Alfa Romeo объявила о скором завершении производства хэтчбека Giulietta – модель покинет конвейер в конце 2020 года. Его место в линейке итальянского бренда займет новый кроссовер Tonale, сообщает Autocar

В 2011 году Alfa Romeo реализовала почти 80 тыс. «Джульетт», тогда как за прошлый год хэтчбек разошелся тиражом менее чем 16 тыс. единиц. Вместо этого автомобиля компания намерена вывести на рынок небольшой SUV, который составит конкуренцию Audi Q3, BMW X2 и Range Rover Evoque.

Это будет серийная версия концепт-кара Alfa Romeo Tonale, который дебютировал в марте 2019 г. на Женевском автосалоне. Кроссовер построили на укороченной версии модульной платформы Giorgio, уже лежащей в основе серийной модели Stelvio. Впоследствии это же шасси ляжет в основу нескольких новинок, в том числе хэтчбека Giulietta следующего поколения. Ранее сообщалось, что Alfa Romeo отказалась от планов по разработке новых спортивных автомобилей.