Alfa Romeo зарядит Giulia

Семейство Alfa Romeo Guilia может пополниться лимитированной версией GTA, которая будет отличаться высокой мощностью

По слухам, инфернальная Alfa Romeo Giulia GTA окажется заметно мощнее Quadrifoglio: c 2,9-литрового битурбомотора V6 снимут не 510 сил (600 Нм), а уже около 630-ти. Двигатель будет работать в паре с восьмидиапазонным автоматом. Интересно, что в аббревиатуре GTA или Gran Tourismo Allegerita , главным словом является аlleggerita — «облегчённый». Сообщается, что выигрыш нового автомобиля по массе составит 20 килограммов (в сравнении с Giulia Quadrifoglio, оборудованной механической трансмиссией).

Любопытно, что тираж Alfa Romeo Giulia GTA будет ограничен. Презентация седана, опять же по слухам, состоится 24 июня в Милане, в день празднования 110-летия компании. Между тем, в 2018 году говорили, что топовая Giulia появится в виде 650-сильного гибридного купе. Силовая установка также будет основана на 2,9-литровом битурбодвигателе V6, дополненном системой рекуперации энергии от Ferrari LaFerrari. Так что возникает вопрос - каким данным верить.