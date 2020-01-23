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23 янв 2020

Alfa Romeo зарядит Giulia

Alfa Romeo зарядит Giulia
Автор фото: фирма-производитель

Семейство Alfa Romeo Guilia может пополниться лимитированной версией GTA, которая будет отличаться высокой мощностью

По слухам, инфернальная Alfa Romeo Giulia GTA окажется заметно мощнее Quadrifoglio: c 2,9-литрового битурбомотора V6 снимут не 510 сил (600 Нм), а уже около 630-ти. Двигатель будет работать в паре с восьмидиапазонным автоматом. Интересно, что в аббревиатуре GTA или Gran Tourismo Allegerita , главным словом является аlleggerita — «облегчённый». Сообщается, что выигрыш нового автомобиля по массе составит 20 килограммов (в сравнении с Giulia Quadrifoglio, оборудованной механической трансмиссией).

Любопытно, что тираж Alfa Romeo Giulia GTA будет ограничен. Презентация седана, опять же по слухам, состоится 24 июня в Милане, в день празднования 110-летия компании. Между тем,  в 2018 году говорили, что топовая Giulia появится в виде 650-сильного гибридного купе. Силовая установка также будет основана на 2,9-литровом битурбодвигателе V6, дополненном системой рекуперации энергии от Ferrari LaFerrari. Так что возникает вопрос - каким данным верить.

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