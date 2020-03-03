Рассекречена самая мощная версия Alfa Romeo Giulia

На итальянском форуме Auto Pareri опубликовали официальные фотографии самых мощных версий седана Alfa Romeo Giulia, которые получили названия GTA (Gran Turismo Alleggerita) и GTAm

По предварительным данным, новинки оснастят модернизированным 2,9-литровым мотором V6 с двумя турбинами, отдачу которого увеличат с 510 до 540 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоит отметить, что между моделями GTA и GTAm есть существенная разница - последняя предназначается для для езды по треку и отличается облегченной конструкцией. В частности, автомобиль лишается заднего ряда сидений, что уменьшает массу приблизительно на сто килограмм.

Автомобиль представят уже сегодня, а публичная премьера Alfa Romeo Giulia GTA состоится 24 июня 2020 г. на специальном мероприятии в Милане, посвященном 100-летнему юбилею итальянской марки.