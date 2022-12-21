Представлена Alfa Romeo Giulia от ателье Zagato

Итальянское ателье Zagato разработало стильное купе на укороченной базе заднеприводного седана Alfa Romeo Giulia

Разумеется, в таких проектах главным критерием выступает дизайн и специалисты Zagato постарались на славу - кузов был создан буквально с нуля. Видно, что создатели вдохновлялись спорткарами сороковых годов - здесь использованы те же пропорции - длинный капот и короткий задний свес. Есть и отсылки к прошлым работам ателье. К примеру, трехсекционные фары являются трибьютом к концепту Sprint Zagato, который был построен в начале девяностых годов.

По технике изменений никаких не произошло. Единственный нюанс - двигатель взят от самой мощной версии Giulia. Трехлитровый V6 с турбонаддувом развивает 500 лошадиных сил. Стоит отметить, что автомобиль построен в единственном экземпляре.