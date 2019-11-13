Alfa Romeo уходит с мирового рынка

Не спешите печалиться, хотя, если вы поклонник итальянских спорткаров, то новость о том, что Alfa Romeo отказалась от них в пользу кроссоверов, разобьет вам сердце

Да, марка действительно уходит с рынка спорткаров и начинает концентрировать все свои силы на производстве кроссоверов. Иначе говоря, Alfa Romeo пересмотрела собственный план развития ради сокращения затрат и роста прибыли. В обновлённой концепции ставка сделана на кроссоверы, а проекты по созданию суперкаров GTV и 8C, о которых итальянцы объявили летом 2018 года, закрыты.

Сейчас линейка Alfa Romeo состоит лишь из одного кроссовера – модели Stelvio, но в 2021 году на рынок выйдут компактный кроссовер Tonale, а спустя ещё год – некий городской SUV. Первый обзаведётся гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от бытовой сети, а второй будет создан в полностью электрическом варианте.