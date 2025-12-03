Автомобильный портал Motorpage
3 дек 2025

Alfa Romeo представила спецверсии версии Quadrifoglio Collezione для Giulia и Stelvio

Автор фото: фирма-производитель

Данные спецверсии были созданы в честь эмблемы четырехлистника Quadrifoglio, который впервые появился на гоночной Alfa Romeo RL в 1923 году, и с тех пор этот символ украшает разные модели марки. Всего планируется собрать 63 экземпляра Quadrifoglio Collezione

Giulia и Stelvio получил глубокий красный цвет кузова Rosso Collezione, вдохновленный оттенком Rosso Villa D’Este для классического 33 Stradale. Отделка самого кузова дополнена карбоновыми элементами и треугольными эмблемами с четырехлистником по бокам. Комплектуются спецверсии керамическими тормозами и выхлопной системой Akrapovic. Внутри установлены спортивные сиденья Sparco, а отделка выполнена из экокожи, алькантары и карбоновых вставок.

Силовая установка осталась прежней. Модели оснащены 2.9-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Мощность – 513 л.с. Заявленный разгон до «сотни» у спортивного седана Giulia – 3.9 с. Максимальная скорость ограничена на 308 км/ч.

Комментарии к новости

