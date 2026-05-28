Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек

Итальянская марка готовит новую модель, которая станет духовным преемником культовых Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo не выпускала хэтчбеки почти 6 лет. Последняя Giulietta сошла с конвейера в конце 2020 года. В отличие от прежних поколений, новый хэтчбек получит не только бензиновые версии, но и полностью электрические модификации. В основе автомобиля будет лежать новая платформа STLA ONE, рассчитанная на использование как двигателей внутреннего сгорания, так и электромоторов. Архитектура предназначена для моделей B, C и D сегментов, а её первый серийный дебют в линейке Stellantis состоится в 2027 году.

Точные сроки премьеры пока не раскрываются, однако модель уже включена в стратегический план Fastlane 2030. Это означает, что продажи автомобиля стартуют не позднее конца десятилетия. Одновременно Alfa Romeo продолжает работу над новым компактным кроссовером, который расположится между Alfa Romeo Junior и Alfa Romeo Tonale в иерархии бренда.