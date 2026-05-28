Автомобильный портал Motorpage
28 май 2026

Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек

Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская марка готовит новую модель, которая станет духовным преемником культовых Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo не выпускала хэтчбеки почти 6 лет. Последняя Giulietta сошла с конвейера в конце 2020 года. В отличие от прежних поколений, новый хэтчбек получит не только бензиновые версии, но и полностью электрические модификации. В основе автомобиля будет лежать новая платформа STLA ONE, рассчитанная на использование как двигателей внутреннего сгорания, так и электромоторов. Архитектура предназначена для моделей B, C и D сегментов, а её первый серийный дебют в линейке Stellantis состоится в 2027 году.

Точные сроки премьеры пока не раскрываются, однако модель уже включена в стратегический план Fastlane 2030. Это означает, что продажи автомобиля стартуют не позднее конца десятилетия. Одновременно Alfa Romeo продолжает работу над новым компактным кроссовером, который расположится между Alfa Romeo Junior и Alfa Romeo Tonale в иерархии бренда.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Collezione

Alfa Romeo представила спецверсии версии Quadrifoglio Collezione для Giulia и Stelvio

03 декабря 2025
Alfa Romeo Tonale (2026)

Alfa Romeo Tonale 2026 лишился гибридной версии

16 октября 2025
Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale

Этот уникальный автомобиль выглядит как Alfa Romeo, но технически является Dodge Viper

04 июня 2025
Alfa Romeo Stelvio (2023)

Новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia получат гибридные и электрические версии

19 марта 2025

Alfa Romeo опубликовала тизер совершенно нового Stelvio

27 декабря 2024
Alfa Romeo Milano (2025)

Правительство Италии недовольно названием кроссовера Alfa Romeo Milano

16 апреля 2024

 Новости Alfa Romeo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) некоторые любят помощнее Тест драйв
28 мая 2026

Москвич M70
"Некоторые любят помощнее"
Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна
Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 9 5