Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2026

Alfa Romeo готовит новый кроссовер

Alfa Romeo готовит новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Тизер модели представил операционный директор Stellantis Эмануэле Каппеллано в ходе мероприятия National Automotive Industry Roundtable, организованного Министерством предпринимательства и производства Италии

Несмотря на ожидания поклонников бренда, речь идет не о новом поколении Stelvio. Будущий кроссовер построят на платформе Stellantis STLA Medium, тогда как преемник Stelvio будет базироваться на архитектуре STLA Large. По предварительным данным, новинка займет место между актуальным Tonale и будущим Stelvio второго поколения.

Компания подтвердила, что модель оснастят силовыми установками семейства Multi Energy. В линейку войдут версии с мягкими и подзаряжаемыми гибридными системами, а также полностью электрическими установками. При этом моторная гамма будет отличаться по регионам.

За внешний вид модели отвечает дизайнерский центр Alfa Romeo в Турине. На единственном изображении можно только заметить покатую заднюю часть кузова и светодиодные фары.

Серийное производство нового кроссовера начнется на заводе Alfa Romeo в Мельфи в четвертом квартале 2027 года. До этого времени компания продолжит выпуск актуальных Giulia и Stelvio, после чего обе модели должны уступить место новым поколениям. Не исключено, что в 2027 году обновление получит и Tonale, который недавно пережил рестайлинг.

При написании новости использовалась информация:
stellantis

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Giulietta 2019

Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек

28 мая 2026
Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Collezione

Alfa Romeo представила спецверсии версии Quadrifoglio Collezione для Giulia и Stelvio

03 декабря 2025
Alfa Romeo Tonale (2026)

Alfa Romeo Tonale 2026 лишился гибридной версии

16 октября 2025
Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale

Этот уникальный автомобиль выглядит как Alfa Romeo, но технически является Dodge Viper

04 июня 2025
Alfa Romeo Stelvio (2023)

Новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia получат гибридные и электрические версии

19 марта 2025

Alfa Romeo опубликовала тизер совершенно нового Stelvio

27 декабря 2024

 Новости Alfa Romeo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности
Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 2 7