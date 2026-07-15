Alfa Romeo готовит новый кроссовер

Тизер модели представил операционный директор Stellantis Эмануэле Каппеллано в ходе мероприятия National Automotive Industry Roundtable, организованного Министерством предпринимательства и производства Италии

Несмотря на ожидания поклонников бренда, речь идет не о новом поколении Stelvio. Будущий кроссовер построят на платформе Stellantis STLA Medium, тогда как преемник Stelvio будет базироваться на архитектуре STLA Large. По предварительным данным, новинка займет место между актуальным Tonale и будущим Stelvio второго поколения.

Компания подтвердила, что модель оснастят силовыми установками семейства Multi Energy. В линейку войдут версии с мягкими и подзаряжаемыми гибридными системами, а также полностью электрическими установками. При этом моторная гамма будет отличаться по регионам.

За внешний вид модели отвечает дизайнерский центр Alfa Romeo в Турине. На единственном изображении можно только заметить покатую заднюю часть кузова и светодиодные фары.

Серийное производство нового кроссовера начнется на заводе Alfa Romeo в Мельфи в четвертом квартале 2027 года. До этого времени компания продолжит выпуск актуальных Giulia и Stelvio, после чего обе модели должны уступить место новым поколениям. Не исключено, что в 2027 году обновление получит и Tonale, который недавно пережил рестайлинг.