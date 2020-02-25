Итальянцы собираются «разбомбить» Женеву

Alfa Romeo готовится к таинственному «знаменательному возвращению»: согласно опубликованному тизеру, событие запланировано в рамках Женевского автосалона

Alfa Romeo опубликовала в социальных сетях загадочный видеоролик, в котором сообщается, что итальянская марка готовится показать на грядущем Женевском автосалоне нечто масштабное, названное «знаменательным возвращением». Таинственное мероприятие в Швейцарии запланировано на 3 марта. Короткий тизер не содержит больше никаких других деталей, кроме звучания двигателя.

Очевидно, что производитель собирается показать новую модель. Наиболее вероятной новинкой может стать Giulia в облегчённой модификации Gran Turismo Alleggerita. Ещё один возможный вариант — «заряженная» версия кроссовера Stelvio. Что скрывается за «знаменательным возвращением», будет известно на следующей неделе.