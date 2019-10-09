Кроссовер от Alpha Romeo: покрова сорваны!

Интернет - уникальная вещь, однозначно, ибо найти в нем можно все что угодно, например, фотографии «товарного» кроссовера от Alpha Romeo, который именуется названием Tonale

Судя по снимкам, у товарного кроссовера в отличие от одноименного прототипа будут увеличенные головные фары другой формы, а также иные задние фонари. Кроме того, изменится форма патрубков выпускной системы. Бамперы и радиаторная решетка выглядят практически одинаково.

К сожалению, к фотографиям внешнего облика не прилагались изображения интерьера. К слову, в салоне концепт-кара было два дисплея: 12,3-дюймовый экран цифровой приборной панели, а также центральный тачскрин информационно-развлекательного комплекса диагональю 10,25 дюйма. Возможно, что то из этого также пропишется в серийной версии кроссовера.