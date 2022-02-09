Представлен компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale

В Италии состоялась презентация нового компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Он стал первой моделью Alfa Romeo, представленной в рамках концерна Stellantis

Фактически, перед нами прямой родственник Jeep Compass. Оба построены на платформе FCA Small Wide 4x4. Соответственно, силовые установки здесь одни и те же. Правда есть нюанс, для разных рынков будут предлагаться отдельные моторы. Так, например, в США будут доступны лишь 260-сильный двухлитровый мотор и 275-сильный гибрид. Оба двигателя будут работать в паре с 9-ступенчаым автоматом.

В Европе картина другая – 135-сильный гибрид на основе полуторалитрового бенизинового турбо-мотора и 130-сильный дизельный гибрид. В качестве коробки передач здесь используется уже 6-ступенчатый автомат.

Пару слов о внешности кроссовера – серийный экземпляр практически не отличается от концепт-кара, который показали в 2019 году. Производитель сохранил и многие «исторические штрихи», вроде фар, которые напоминают оптику лимити¬рованного купе SZ Zagato и прототипа 164 Proteo из начала девяностых.