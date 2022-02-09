Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2022

Представлен компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale

Представлен компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale
Автор фото: фирма-производитель

В Италии состоялась презентация нового компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Он стал первой моделью Alfa Romeo, представленной в рамках концерна Stellantis

Фактически, перед нами прямой родственник Jeep Compass.  Оба построены на платформе FCA Small Wide 4x4. Соответственно, силовые установки здесь  одни и те же. Правда есть нюанс, для разных рынков будут предлагаться отдельные моторы. Так, например, в США будут доступны лишь 260-сильный двухлитровый мотор и 275-сильный гибрид. Оба двигателя будут работать в паре с 9-ступенчаым автоматом.

В Европе картина другая – 135-сильный гибрид на основе полуторалитрового бенизинового турбо-мотора и 130-сильный дизельный гибрид. В качестве коробки передач здесь используется уже 6-ступенчатый автомат.

Пару слов о внешности кроссовера – серийный экземпляр практически не отличается от концепт-кара, который показали в 2019 году. Производитель сохранил и многие «исторические штрихи», вроде фар, которые  напоминают оптику лимити¬рованного купе SZ Zagato и прототипа 164 Proteo из начала девяностых. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названа дата премьеры нового компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale

25 января 2022
Alfa Romeo GTV (2003)

Alfa Romeo GTV будет возрожден

21 июня 2021
Alfa Romeo Tonale Concept (2019)

Премьеру нового кроссовера Alfa Romeo переносят на год

08 апреля 2021
Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo (2020)

Alfa Romeo 4C Spider получила особую версию

15 декабря 2020

Первый электромобиль Alfa Romeo появится в 2022 году

04 июня 2020
Alfa Romeo Giulia GTA 2021

Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta

02 апреля 2020

 Новости Alfa Romeo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 (2021) чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного Тест драйв
08 февраля 2022

Lexus GX
"Чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного"
Infiniti QX55 - как далеко можно уехать от асфальта на infiniti qx55 (2022)
Тест драйв
07 февраля 2022

Infiniti QX55
"Как далеко можно уехать от асфальта"
Audi A3 - audi a3 (2021) треть оборота
Тест драйв
04 февраля 2022

Audi A3
"Треть оборота"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 9 7