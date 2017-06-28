Новая модель Aston Martin DB11 - Навстречу ветру

Открытая версия суперкара Aston Martin DB11 Volante позиционируется как самый спортивный кабриолет в истории британской марки

DB11 Volante базируется на новой алюминиевой платформе, позволившей сделать кабриолет на 26 кг легче предшественника – открытой модификации модели DB9. Снаряженная масса DB11 Volante составляет 1870 кг. Развесовка – 47:53 в пользу задней оси. Мягкий тканевый верх имеет восемь слоев, складывается всего за 14 с, а раскладывается за 16 с, в том числе на скорости до 50 км/ч. В статике же отдать команду на подъем/опускание крыши можно при помощи брелока-транспондера. Благодаря усовершенствованию механизма крыши удалось выкроить больше места в багажном отсеке. Под капотом «британца» расположился бензиновый битурбомотор Mercedes-AMG V8 (510 л.с.), работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом» ZF и задним приводом. На разгон до «сотни» у кабриолета уходит лишь 4,1 с. «Максималка» ограничена электроникой на отметке 300 км/ч. Салон DB11 Volante имеет четырехместную компоновку, однако второй ряд здесь, по сути, для проформы – места хватит разве что дошкольникам. К слову, задний диван оснащен креплениями Isofix для детских кресел. Российские продажи DB11 Volante начнутся весной.