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22 июл 2021

Aston Martin DB11 стал мощнее

Aston Martin DB11 стал мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила свою линейку 2022 модельного года. Одним из главных новшеств стал DB11 с более мощным мотором V8

Собственно, отдача двигателя возросла с 510 до 535 лошадиных сил.  Интересно, что показатели крутящего момента остались прежними – 675 Ньютон-метров.  Зато увеличилась максимальная скорость – до 309 километров в час. Разгон до сотни занимает четыре секунды.

С обновлением DB11 получил некоторые изменения в салоне – новые оттенки материалов отделки и новые спортивные кресла.  Напомним, что несколькими днями ранее в Aston Martin представили серийное исполнение спорткара Valhalla. Машина получила углепластиковый кузов и очень мощную силовую установку, чья отдача лишь немногим не дотягивает до отметки в тысячу лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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