Компания Aston Martin представила свою линейку 2022 модельного года. Одним из главных новшеств стал DB11 с более мощным мотором V8

Собственно, отдача двигателя возросла с 510 до 535 лошадиных сил. Интересно, что показатели крутящего момента остались прежними – 675 Ньютон-метров. Зато увеличилась максимальная скорость – до 309 километров в час. Разгон до сотни занимает четыре секунды.

С обновлением DB11 получил некоторые изменения в салоне – новые оттенки материалов отделки и новые спортивные кресла. Напомним, что несколькими днями ранее в Aston Martin представили серийное исполнение спорткара Valhalla. Машина получила углепластиковый кузов и очень мощную силовую установку, чья отдача лишь немногим не дотягивает до отметки в тысячу лошадиных сил.